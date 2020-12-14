Афины , , 13:46 — REGNUM Развитие сильного и конкурентоспособного биофармацевтического сектора в Греции обсудили на онлайн-встрече премьер-министр этой страны Кирьякос Мицотакис, правительственные министры, руководители ведущих фармацевтических фирм и эксперты. Встреча, состоявшаяся вечером 13 декабря, была посвящена созданию дорожной карты практических предложений, сообщает AMNA.

Премьер-министр отметил, что задача состоит в том, как осуществить переход от нынешней динамичной, но не совсем передовой отечественной фармацевтической промышленности к основанной на исследованиях и инновациях, которая может играть ключевую роль во всё более важной биофармацевтической отрасли и в значительной степени способствовать экономическому росту страны.

Представители отрасли отметили необходимость улучшения существующей структуры, призвав к изменениям в процедурах лицензирования, уменьшению бюрократии, улучшению технологической инфраструктуры и налоговым реформам.

На встрече также рассматривались стратегические действия, необходимые для развития научно-производственных подразделений в Греции, привлечения инвестиций и создания связей с академическим сектором, создания образовательных структур, обеспечивающих высокий уровень экспертных знаний в области управления биофармацевтическими фирмами, возможно, даже в сотрудничестве с зарубежными университетами.

В своем вступительном слове Мицотакис заявил, что необходима «конкретная дорожная карта с рекомендациями относительно действий, которые мы можем предпринять, чтобы сделать биофармацевтический сектор ключевым сектором для роста страны, основанным на инновациях».