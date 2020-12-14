Москва, , 13:39 — REGNUM В 2021 году мировые цены на нефть могут торговаться в диапазоне $40−60 за баррель. Об этом 14 декабря заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен в интервью РИА Новости.

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В 2019 году Saxo Bank прогнозировал что Россия и страны ОПЕК в 2020 году объявят о новом сокращении добычи.

Также датский банкир давал в прошлом году прогноз на 2020 год о том, что нефть марки Brent вернется к отметке $90.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время российская национальная валюта является недооценённой и у неё есть потенциал к укреплению до 65−66 рублей за доллар США, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

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