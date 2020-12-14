Москва, , 13:40 — REGNUM По итогам ноября 2020 года на российском авторынке было продано 17 446 машин корейской марки Hyundai — на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 14 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Эмблема Hyundai

Самой популярной моделью Hyundai в прошлом месяце в России стал кроссовер Creta. Кроме того, эта модель вошла в пятерку самых продаваемых автомобилей в ноябре 2020 года на авторынке страны. За отчетный период было продано 7692 экземпляра этого кроссовера — на 419 штук больше, чем год назад.

На втором месте рейтинга самых продаваемых моделей корейской марки оказался Hyundai Solaris, чьи продажи выросли более чем на 1,3 тыс. экземпляров, до 5791 единицы. При этом в топ-25 самых продаваемых в России автомобилей эта модель заняла шестую строчку.

Замыкает тройку самых популярных моделей Hyundai в России внедорожник Tucson (14-е место в общероссийском рейтинге). Реализация этой модели увеличилась в годовом сравнении на 851 экземпляр. Всего на российском авторынке было продано 3003 единицы Tucson.

Напомним, в начале декабря 2020 года в России подорожали шесть моделей Hyundai.

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