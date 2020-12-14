Калуга, , 13:35 — REGNUM Правительство Калужской области рассмотрело поправки к закону «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает 14 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального кабинета министров.

По словам министра финансов области Валентины Авдеевой, сложная экономическая ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году, привела к существенному снижению доходной базы бюджета региона, но межбюджетные трансферты из федерального бюджета вырастут на 10,8 млрд рублей. Общий объем расходов на 2020 год увеличен на 14,8 млрд рублей. Это связано с уточнением объемов целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета и других бюджетов.

В числе основных направлений увеличения расходов — сфера здравоохранения. Дополнительные средства из федерального бюджета выделены в размере 2 млрд рублей, из областного бюджета — 1,2 млрд рублей планируется направить в том числе на оснащение (переоснащение) коечного фонда медицинских организаций, приобретение средств индивидуальной защиты, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, обеспечение транспортного обслуживания пациентов, а также на стимулирующие и дополнительные выплаты медицинским работникам и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях.

Также увеличены расходы на мероприятия, связанные с предотвращением ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Бюджетные ассигнования будут увеличены по направлениям деятельности и других министерств.

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