Москва, , 13:29 — REGNUM В правительство РФ до конца дня будет представлен проект постановления о введении вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Об этом 14 декабря заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании в правительстве.

Подсолнечное масло

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Он напомнил, что на семена подсолнечника уже введена запретительная таможенная пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну.

«Также подготовлены предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло», — сказал министр.

По словам Решетникова, размер пошлины обсуждался с Минсельхозом, решение найдено и до конца дня проект постановления будет представлен в правительство.

«Но предлагается вводить эту меру в том случае, если соглашения с производителями не будут исполняться», — добавил он.

Ранее Решетников рассказал об оперативных мерах на внутреннем рынке, по которым производители и торговые сети заключат соглашение, ограничивающее цены на подсолнечное масло и сахар.