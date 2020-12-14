Красногорск, , 13:37 — REGNUM Для сдерживания роста стоимости продуктов в Подмосковье следует рассмотреть такую меру, как заключение дополнительных соглашений с производителями. Об этом 14 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом глава региона призвал не ограничиваться одним лишь мониторингом цен, а предпринят меры, которые объективно смогут предотвратить рост стоимости продуктов питания.

«Нужно делать только ту работу, которая приносит результат. Можно задействовать огромные ресурсы на мониторинг только от этого цена на масло и сахар не снизится, и это будет «мартышкин труд». Нужно предусмотреть только те меры, которые дают результат. Может быть, это дополнительные соглашения с производителями… но нам нужна реальная практическая работа. Сколько угодно можно цены мониторить, но они от этого не снизятся. Нужно найти меры, чтобы цены на сахар и масло пришли к другим значениям», — заявил Воробьев.

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