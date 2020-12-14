Симферополь, , 13:26 — REGNUM Дополнительными источниками водоснабжения жителей Ялты могут стать водопады, которые значительно пополнились водой благодаря осадкам. Об этом 14 декабря говорилось на заседании оперштаба по вопросам водоснабжения Республики Крым.

Очищенная вода Hagerty R

Как сообщила врио главы администрации Ялты Янина Павленко, благодаря дождям три водопада пополнились на 20 тыс. кубометров. Также водоснабжение Ялты осуществляется из озера Могаби, ведется работа по подключению к централизованному водоснабжению двух скважин.

В то же время с 14 декабря в Ялте вводится шестичасовой график подачи воды — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. По словам Павленко, при задействовании всех возможных источников водоснабжения ряд районов Ялты будет получать воду вне зависимости от графика.

В ходе заседания оперштаба глава Крыма Сергей Аксёнов обратил внимание на резкий рост числа обращений граждан по теме водоснабжения за неделю и раскритиковал работу «горячих линий». Всего поступило 2390 обращений на тему водоснабжения.

«В значительной части обращений людей «футболят». Позвонив в одну службу, отправляют в другую, а затем в третью. В итоге все службы разводят руками и говорят, что не знают, к кому обращаться. При этом службы дают отчёт, что вопросы решены, но у людей как не было воды, так и нет», — сказал Аксёнов.

По всем случаям некачественной отработки обращений жителей глава Крыма поручил провести служебные расследования и пообещал кадровые решения по результатам.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым живет в режиме жесткой экономии воды с августа 2020 года — графики действуют в Симферополе, в прилегающих 39 населенных пунктах, в Ялте, ограничений введены в Алуште и в Белогорске. Жители Симферополя и Евпатории живут без горячей воды, и если евпаторийцам обещают вернуть горячую воду с нового года, то для Симферополя таких прогнозов нет. Сложная ситуация и в Севастополе, где действует режим повышенной готовности.