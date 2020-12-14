Москва, , 13:22 — REGNUM Министерство строительства и ЖКХ России подготовило предложения для упрощённого въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройках, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов Федерации», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что въезд предлагается разрешить только тем организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой упростить приезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.

Катырин указал на большое число поступающих в ТПП обращений от представителей бизнеса с просьбой посодействовать въезду в РФ трудовых мигрантов в нынешних условиях пандемии.

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