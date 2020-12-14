Москва, , 13:17 — REGNUM До конца 2020 года в России должно произойти снижение цен на сахар и подсолнечное масло, заявил 14 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании в правительстве.

Подсолнечное масло

«Заключение соглашения должно обеспечить снижение цен до конца этого года», — сказал он.

По его словам, производители сахара и подсолнечного масла до 20 декабря заключат соглашение, которое будет действовать до конца первого квартала 2020 года. По договорённости, будет ограничена розничная цена на эти продукты, а также снижена отпускная стоимость при поставках в сети.