Москва, , 13:16 — REGNUM Соглашение об ограничении цен на сахар и подсолнечное масло может привести к тому, что некоторые производства в РФ рискуют стать нерентабельными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

«Данное соглашение противоречит экономическим принципам свободного товарооборота, рыночного товарооборота. Потому что искусственное ограничение цен всегда дает отложенный эффект в виде диспропорций и негативно сказывается на развитии отрасли. Есть отложенные риски снижения доходов всей цепочки. Прежде всего поставщика, — сказала Солянникова. — Может стать экономически невыгодно заниматься, например, выращиванием подсолнечника. Для того, чтобы ограничивать цену, надо разложить всю цепочку формирования стоимости и понять, за счет чего происходит рост стоимости. В противном случае в среднесрочной перспективе производство может стать нерентабельным и сократиться».

Как пояснила экономист, лучше было бы говорить об ограничении наценок, связанных с движением товаров от поставщика к конечному потребителю, но не об ограничении цен самого первичного поставщика.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с ограничением цен прокомментировал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.