Ярославль, , 13:14 — REGNUM Мэрия Ярославля продолжает борьбу с вывесками на улицах города, которые не соответствуют новым требованиям властей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Демонтаж рекламы в Ярославле City-yaroslavl.ru

На эти цели городские власти потратят ещё 999 тысяч рублей. Аукцион на проведение работ по демонтажу информационных конструкций размещён на портале госзакупок. За эти деньги планируется снять 2250 квадратных метров информационных конструкций.

Как следует из открытых данных портала госзакупок, с лета 2019 года это уже пятый контракт, который власти заключают на демонтаж вывесок. Как правило, торги проходят с большим падением — более чем в два раза.

По данным портала госзакупок, общая начальная цена четырёх аукционов составила более 4,5 млн рублей. Общая сумма исполненных контрактов составила 1,5 млн рублей. В двух из четырёх аукционах победителем стала компания «Арт-Объект», которая также занимается размещением наружной рекламы.

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