Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Группа ВТБ на безвозмездной основе передала в собственность Санкт-Петербурга 65% акций АО «Метрострой Северной Столицы». Эта новая компания должна заменить на строительстве Петербургского метрополитена оказавшееся в предбанкротном состоянии АО «Метрострой».

Как сообщили 14 декабря в Смольном, соглашение о безвозмездной передаче акций было подписано в присутствии губернатора Александра Беглова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина.

«Создание новой компании стало началом нового этапа петербургского метростроения. Совместная работа города и группы ВТБ позволит сохранить квалифицированный персонал и производственную базу, продолжить строительство метро», — заявил Александр Беглов.

Губернатор пообещал сделать всё возможное, чтобы обеспечить новую компанию трудовыми, производственными и финансовыми ресурсами, «чтобы она могла исполнять госконтракты по проектированию и строительству метро ускоренными темпами».

В свою очередь Андрей Костин выразил уверенность в том, что строительство метро в Петербурге продолжится, с сохранением квалифицированного персонала и производственной базы ОАО «Метрострой», и со значительным увеличением темпов строительства.

Ранее Группа ВТБ зарегистрировала АО «Метрострой Северной Столицы», 65% акций которого безвозмездно передаются в собственность города. Основным видом деятельности АО «Метрострой Северной Столицы» является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена.

Напомним, несколько десятилетий единственным и генеральным подрядчиком по строительству петербургского метро было ОАО «Метрострой». К 2020 году компания оказалась в тяжелом финансовом состоянии, ее руководство — под следствием по уголовному делу о хищении. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов заявил, что с кадровым составом «Местротроя» будут поступать «максимально безболезненно» в виду новых перспектив.

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Напомним, с 2014 года в Северной столице ввели всего пять станций метро, а все анонсируемые открытия, как правило, переносятся на несколько лет вперед.

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