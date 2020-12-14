Красногорск, , 13:36 — REGNUM В Подмосковье необходимо отслеживать ситуацию с динамикой цен на продукты питания. Об этом 14 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наш президент обратил внимание на стоимость продуктов питания. Тема обсуждалась на федеральном уровне. Мы не имеем права сидеть сложа руки и должны посмотреть какая динамика, что происходит в торговых сетях», — заявил Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется на три месяца заморозить цены на отдельные наименования продуктов питания.

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