Барнаул, , 13:11 — REGNUM Рост цен на продукты питания в России происходит по совокупности причин. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя слова бизнесмена Олега Дерипаски, заявившего, что цены на продовольствие растут из-за высоких ставок по кредитам для аграрного сектора, он пояснил:

«Стоимость кредитов — это не самая основная причина. Они и в прошлые годы примерно столько же стоили. Вопрос в том, что в аграрном секторе дорожают удобрения (цена зависит от курса валют), бензин, электроэнергия, необходимое оборудование. Всё это, естественно, закладывается в себестоимость. Во-вторых — безудержные аппетиты ритейлеров: «Кому война, а кому мать родна». Люди из-за пандемии потеряли в доходы и вынуждены стали больше налегать на самые дешевые продукты».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 декабря российский президент Владимир Путин, проводя совещание по экономическим вопросам, возмутился подорожанием основных продуктов питания. По мнению бизнесмена Олега Дерипаски, цены на продовольствие в России растут из-за высоких ставок по кредитам для аграрного сектора. Также он заявил, что поскольку «четверть населения страны переехало в так называемую «Большую Москву», мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке.

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