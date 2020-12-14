Петропавловск-Камчатский, , 13:01 — REGNUM Правительство Камчатского края и WWF России подписали соглашение о сотрудничестве. Оно заключено на пятилетний срок с возможностью автоматического продления, сообщает официальный сайт региона.

«Это не просто одно из соглашений по нескольким причинам. Прежде всего, защита природы на Камчатке имеет особое значение. Природа — это главное богатство и главный символ полуострова, который делает его известным во всём мире и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Сохранение природы и привлечение людей на Камчатку — это точка роста. В перспективе мы видим развитие экономики на Камчатке именно с основой на «зелёных» секторах, и туризм, направленный на расширение экологического мышления, — наша осознанная ставка. Ещё более важно, что Фонд защиты дикой природы давно работает на Камчатке — у нас один из самых старых филиалов Фонда в России — и мы видим практическое наполнение, о котором мы сегодня договорились в соглашении», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он также выразил благодарность руководству фонда и сотрудникам за взаимодействие в рамках расследования и установления точных причин экологического бедствия, произошедшего осенью этого года у берегов Камчатки.

«Эта ситуация ещё раз подчеркнула, что нам всем нужно объединить усилия, чтобы лучше понимать происходящие в природе явления, рассказывать о них нашим жителям, а также прорабатывать инициативы, что позволят сохранить природу, которой мы гордимся: уникальных морских млекопитающих, флору, мировой океан. Уверен, что соглашение станет основой для конкретных направлений по сотрудничеству между Камчатским краем и Фондом защиты дикой природы», — добавил глава региона.

В срок до 1 января стороны обязуются разработать план реализации Соглашения на предстоящий год. Этот план будет предусматривать конкретные цели совместной работы, мероприятия, направленные на их достижение, а также оговаривать сроки их выполнения.

«Традиционно Всемирный фонд дикой природы ведёт работу по сохранению биоразнообразия и его устойчивого использования. Здесь, конечно, необходимо отметить деятельность по поддержке региональных особо охраняемых природных территорий по охране редких видов животных, — мы уже ведём с краем работу по созданию зон охраны морских млекопитающих — по развитию экологически дружественного бизнеса, по экологической и стратегической оценке проектов, по развитию экологического туризма, то есть у нас много направлений, по которым мы можем совместно двигаться вперёд. Одна из важных задач, которая стоит перед Россией сейчас, — это сохранение уникальных морей России. Здесь Камчатка может стать одним из лидеров. Всемирный фонд дикой природы уже провёл научные исследования, которые показывают, какие участки требуют особого внимания по использованию в хозяйственной деятельности или защите. Надеемся, что в этом направлении руководство Камчатского края также окажет всяческое содействие», — отметил руководитель WWF России Дмитрий Горшков.

«Мы рассчитываем, что соглашение даст нам возможность более тесного и эффективного взаимодействия в дальнейшем. Со своей стороны, Фонд готов предоставить как экспертную оценку, так и финансовую поддержку в оценке рисков и минимизации угроз природе края, связанных с реализацией программ долгосрочного экономического развития региона. В частности, мы намерены содействовать внедрению на полуострове стратегической экологической оценки, оказать поддержку при разработке регионального паспорта климатической безопасности, привлечь экспертов к оценке техногенного воздействия на реках Вывенка, Пенжина, Асача, Мутная, Ича и Кирганик», — отметил директор Камчатского представительства WWF России Сергей Рафанов.

Напомним, Всероссийский фонд защиты дикой природы работает на Камчатке с середины 1990-х годов. Региональное отделение было создано в 2006 году, однако до этого года соглашения между организацией и регионом не существовало.