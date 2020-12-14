Москва, , 12:59 — REGNUM На нефтяном рынке 14 декабря продолжается рост цен. Нефть марки Brent вернулась выше уровня $50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Оптимизм на сырьевых рынках обусловлен скорым началом массовой вакцинации населения после того как в США одобрили вакцину от Pfizer и Biontech. Есть надежда на то, что вакцина от COVID-19 сможет оживить мировую экономику и восстановит прежнюю экономическую активность.

Однако если абстрагироваться от надежд фактическая ситуация иная. Рост спроса по-прежнему не стабильный. В США, которые являются одними из ключевых потребителей в мире в последнее время снижается спрос на топливо.

В том числе это подтверждают данные по запасам нефти. За прошедшую неделю, завершившуюся 4 декабря, запасы выросли на 15,2 млн. баррелей, что стало самым существенным ростом с апреля.

При этом ситуацию усугубляет также рост предложения со стороны нефтедобытчиков в США.

По данным нефтесервесной компании Baker Hughes количество активных буровых установок за неделю выросло на 12 единиц, до 258. Рост наблюдается третью неделю подряд.

Учитывая, что риски избыточного предложения нарастают, на нефтяном рынке уже в ближайшее время может начаться коррекция. Потенциально нефть Brent снова может вернуться в районе $48−49 за баррель», — считает эксперт.

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