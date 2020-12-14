Москва, , 12:59 — REGNUM Власти РФ активно поддерживают крупные агрохолдинги, в то время как доля крестьянских и фермерских хозяйств сокращается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ могут заморозить цены на сахар.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Свеклы засеяли на 17% меньше. И урожай в этом году неважный. Мы потребляем 2 млн тонн сахара. А у нас рынок сделал 1 млн 600 тыс. То есть на 400 тыс. меньше. Естественно, это ударило по ценам. Надо, чтобы Минсельхоз и Минэкономики отслеживали ситуацию и маневрировали, — сказал Остапкович. — Нужно создавать конкуренцию на рынке. Мы же кормим только агрохолдинги. Все финансовые потоки идут только в агрохолдинги. А весь мир работает за счет крестьянских и фермерских хозяйств. А у нас все бонусы и кредиты идут только в агрохолдинги. Сокращается доля крестьянских и фермерских хозяйств. А надо, чтобы она росла. Холдинги неповоротливы и не могут быстро перестроиться. Им, чтобы поменять управленческую схему, нужно полгода. А крестьянские хозяйства более маневренные. И они могут быстро подстроиться под конъюнктуру».

Кроме того, экономист заявил, что нужно не бороться с ценами, а повышать доходы, особенно низкодоходного населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович заявил, что граждане РФ позитивно воспримут новость о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар, но в целом это не очень удачный прецедент.

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