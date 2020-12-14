Москва, , 12:56 — REGNUM Необходимо существенно повысить уровень жизни большинства населения России, и иначе как перераспределением доходов этого достичь не удастся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 декабря, комментируя высказывания Владимира Путина и Михаила Мишустина.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, президент, а вслед за ним и премьер-министр назвали ситуацию с ростом цен на основные продукты питания недопустимой. Мишустин раскритиковал своих подчиненных по правительству и дал недельный срок на формулировку предложений по исправлению ситуации.

« Рост цен на продукты питания, особенно на такие широко востребованные, как сахар и подсолнечное масло, не воспринимался бы так болезненно, если граждане России не тратили бы на еду до трети своего семейного бюджета. Заметьте, что это цифра средняя, а в наименее обеспеченных слоях населения нашей страны она, естественно, гораздо выше. Ничего другого, как принимать волевые решения, замораживать цены на эти и, возможно, другие продукты, тут не придумаешь.

Поразил один из прозвучавших на этот счёт комментариев: нельзя же наживаться на людях в такой сложный период. А в менее сложный можно? Проблема, однако, в том, что современный российский капитал работает именно таким образом: он наживается на людях. Главный показатель этого — низкие зарплаты у большинства работающих, низкая пенсия по старости. Пенсионеры тратят на еду около половины своих пенсий, и не потому, что не нуждаются в дополнительных или более качественных продуктах, а потому, что надо оставить на покупку лекарств и оплату коммунальных услуг. Вот для людей в таких стеснённых обстоятельствах, по сути дела бедняков, существенный рост цен на сахар и подсолнечное масло, другие продукты — это уже сильный удар под дых.