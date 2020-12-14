Ставрополь, , 12:55 — REGNUM Завод по производству рафинированных, нерафинированных и дезодорированных масел из семян подсолнечника построит инвестор в Изобильненском городском округе Ставрополья. Стоимость проекта оценивается в 350 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в управлении по информполитике правительства региона.

Инвестпроект будет реализован в поселке Солнечнодольске. Производственная мощность будущего предприятия составит 150 тонн сырья в сутки. Инвестор планирует наладить экспорт продукции в Азербайджан, Армению, Украину и Израиль.

В настоящее время специалисты подводят необходимые коммуникации к месту будущего предприятия, открытие которого запланировано на август-сентябрь 2021 года. При запуске завода, по данным инвестора, будет создано порядка 60 рабочих мест.

В управлении добавили, что масложировая отрасль Ставрополья объединяет 11 организаций и их подразделений в разных муниципалитетах края. Производство нерафинированного растительного масла составляет более 100 тыс. тонн. Объем экспорта масложировой продукции в регионе за 11 месяцев текущего года достиг 20 млн долларов США.