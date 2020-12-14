Сеул, , 12:51 — REGNUM Водородные автомобили корейской компании Hyundai возглавили рейтинг самых продаваемых в мире машин на водородном топливе. Об этом 14 декабря сообщает Yonhap со ссылкой на данные исследовательской компании SNE Research.

Отмечается, что достичь такого результата корейская компания смогла за счет растущего спроса на модели Nexo. По данным SNE Research, за первые девять месяцев компания Hyundai продала в общей сложности 4917 электромобилей на водородных топливных элементах, что составляет 74% мирового рынка водородных автомобилей.

Второе место занимает Toyota с долей 11,5% или 767 автомобилей, а третье место — Honda с долей 2,8% или 187 единиц.

С января по ноябрь 2020 года Hyundai продала на внутреннем рынке 5 453 модели Nexo. При этом за рубеж было поставлено за тот же период 6318 экземпляров Nexo.

Напомним, продажи Hyundai Nexo стартовали в Южной Корее в марте 2018 года.

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