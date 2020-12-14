Москва, , 12:47 — REGNUM «Вымпелком» (бренд «Билайн») уступил третье место на телекоммуникационном рынке по размеру абонентской базы оператору Tele2, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Так, число клиентов оператора по итогам III квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9%, до 49,7 млн человек.

Отмечается, что за последние четыре года «Вымпелком» потерял почти 20% абонентов, на конец 2015 года клиентская база компании насчитывала 59,8 млн человек. При этом Tele2 в III квартале сравнялся с «Билайном» по количеству абонентов в России.

Сейчас лидер по количеству абонентов — МТС (78,2 млн клиентов в России). На втором месте — «Мегафон» (75,4 млн клиентов).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского холдинга «Ромир», жители России противоречиво оценивают удовлетворенность сотовым оператором, которым пользуются. Тех, кто порекомендовал бы своего оператора друзьям, и тех, кто нет, оказалось по 40%.

Так, лидером по уровню поддержки абонентов стал Tele2. Готовы рекомендовать его друзьям 44%. Среди абонентов «Билайна» и «Мегафона» негативно оценивают опыт пользования и не готовы рекомендовать операторов другим 41% и 40% опрошенных.

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