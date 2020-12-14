п. Новонукутский, , 12:47 — REGNUM Думе муниципального образования «Нукутский район» (Иркутская область) пришлось досрочно прекратить полномочия одного из депутатов, «забывшего» предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Как сообщает областная прокуратура, по итогам проверки исполнения антикоррупционного законодательства выяснилось, что заявления о невозможности по объективным причинам представить указанные сведения депутатом не подавались.

В итоге прокурор района внес председателю Думы муниципального образования «Нукутский район» представление об устранении допущенных нарушений закона и принятию мер к недопущению их впредь.