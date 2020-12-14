Москва, , 12:42 — REGNUM Граждане РФ новость о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар воспримут позитивно, но в целом это не очень удачный прецедент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о соглашении по ограничению в России закупочных и розничных цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

«Населением это будет восприниматься позитивно. Как такой хороший социальный маневр. И наверняка его продлят еще на три месяца. Но потом разум победит, и через полгода ситуацию изменят и вернут к рыночной. И будут регулировать цены монетарными механизмами, — сказал экономист. — Население ограничение роста цен воспримет позитивно, и это опасный прецедент. Если мы будем удерживать цены, депутаты завтра скажут: «Посмотрите, как хорошо. А давайте не только на эти три продукта введем ограничения, но еще на 15−20 позиций». И тогда наступит крах экономики и торговли. Создают не самый удачный прецедент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович заявил, что не исключено, что в середине 2021 года даже без регуляторных шагов властей РФ цена на тот же сахар и подсолнечное масло может стабилизироваться, упасть и достигнуть прошлогоднего уровня.

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