Москва, 14 декабря 2020, 12:39 — REGNUM Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) займутся совместным развитием технологического предпринимательства в вузах. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования России, соруководитель рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Елена Дружинина на проектной сессии, прошедшей на полях ВУЗПРОМЭКСПО 2020.
С опорой на успешные практики Кружкового движения НТИ министерство планирует создавать в вузах экосистему комплексного развития студенческого технологического предпринимательства, а также запустить масштабную программу подготовки наставников.
В планах министерства — создавать в вузах студии студенческого технологического предпринимательства или так называемые «стартап студии». Отдельное внимание, отметила Елена Дружинина, будет уделено теме наставничества для команд молодых технологических предпринимателей. Планируется запустить масштабную программу подготовки наставников в высшей школе — также с учетом опыта Кружкового движения НТИ в подготовке наставников для школьных и студенческих проектных команд совместно с «Академией наставников» Сколково.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект «Наука».