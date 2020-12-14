Москва, , 12:39 — REGNUM Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) займутся совместным развитием технологического предпринимательства в вузах. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования России, соруководитель рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Елена Дружинина на проектной сессии, прошедшей на полях ВУЗПРОМЭКСПО 2020.

С опорой на успешные практики Кружкового движения НТИ министерство планирует создавать в вузах экосистему комплексного развития студенческого технологического предпринимательства, а также запустить масштабную программу подготовки наставников.

«Благодаря Кружковому движению сегодня особенно заметны активные студенты, которые создают сообщества предпринимателей новой волны, новой эпохи. Эти молодые люди собирают команды, не боятся выставлять свои идеи на суд экспертов и инвесторов, находят партнеров и коммерциализируют свои проекты. Школьники, которые выросли в кружковом движении, поступили в университеты, и важно, чтобы процесс их развития как технологических лидеров России был бесшовным, необходимо предоставить им все возможности. И выстраивать эту работу Министерство науки и высшего образования будет с опорой на Кружковое движение», — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования, соруководитель рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Елена Дружинина.

В планах министерства — создавать в вузах студии студенческого технологического предпринимательства или так называемые «стартап студии». Отдельное внимание, отметила Елена Дружинина, будет уделено теме наставничества для команд молодых технологических предпринимателей. Планируется запустить масштабную программу подготовки наставников в высшей школе — также с учетом опыта Кружкового движения НТИ в подготовке наставников для школьных и студенческих проектных команд совместно с «Академией наставников» Сколково.

«За пять лет через Кружковое движение НТИ прошло более 200 000 школьников из всех регионов страны, многие из них уже стали студентами и теперь работают в своих командах, обучаясь в вузах, делают технологические стартапы. У них есть возможность взаимодействовать с прекрасными лабораториями, преподавателями, экспертами, учеными РАН, — отметил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов. — Сейчас стартует новый этап развития Кружкового движения НТИ. Теперь нужно выстроить работу так, чтобы мы продолжали опираться на широкое сообщество школьников, продолжали быть для них воронкой в технологическую деятельность, но при этом укоренились в университетском пространстве и вместе с Министерством науки и высшего образования России помогали молодым талантливым ребятам массово становиться настоящими технологическими предпринимателями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект «Наука».