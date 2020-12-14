Афины , , 12:26 — REGNUM Греция полностью откроет границы для туристов из России весной 2021 года при соответствии эпидемиологической ситуации нынешним прогнозам, сообщил греческий министр туризма Харис Теохарис.

Василий Поленов. Парфенон. Храм Афины-Парфенос. 1881-1882

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«Российский рынок очень важен для нашей страны. На следующий год мы будем открыты для наших русских друзей», — сказал он в интервью РИА Новости, добавив, что трудно говорить об этом с полной уверенностью, поскольку эпидемиологическая ситуация меняется.

Он уточнил, что Греция выходит на финишную прямую для вакцинации, и к марту-апрелю будет привита большая часть населения, что позволит с большей безопасностью и без страха принять гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 1395 носителей коронавируса. Девять из них были выявлены при въезде в страну.

Общее число заразившихся достигло в стране 123 842. Умерли в Греции 3 540 человек с диагнозом COVID-19.

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