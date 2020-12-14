Иркутск, , 12:22 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса и где действуют карантинные ограничения в части времени работы объектов общественного питания до 23 часов, продолжают выявлять нарушения. Судя по сообщениям областного правительства, они становится всё изощрённее, предприниматели придумывают новые способы обхода карантинных запретов.

Пир во время чумы Екатерина Хозацкая. Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина, Санкт-Петербург

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По итогам проверок, состоявшихся в Иркутске в минувшие выходные, в одном из заведений на момент проверки после 23 часов находилось 98 человек. Владелец заведения объяснил это тем, что ему также принадлежит хостел, расположенный в том же здании, поэтому считает, что ограничение режима работы на него не распространяется.

Однако, в соответствии с указом губернатора в ночное время в ресторанах при гостиницах могут обслуживаться только лица в них проживающие. Данный хостел был рассчитан всего на четыре места. Признаков заселения в нем не было, в регистрационном журнале также не значилось ни одного проживающего в тот день. Составлен протокол.

«В последнее время имеют место случаи, когда владельцы заведений для того, чтобы обойти запрет на работу после 23 часов, организуют хостелы в помещениях, примыкающих к ресторанам и имитируют их работу с почасовой оплатой. Однако, как показывает приведенный выше пример, эта уловка не работает», — пояснила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.

Всего с апреля 2020 года службой проверено 3982 объекта потребительского рынка, из них 2801 предприятие торговли, 1052 заведения общепита, 122 организации бытового обслуживания. Нарушения выявлены на 504 объектах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 декабря в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1082 человек, причём 45 из них погибли за прошедшие выходные дни (12−13 декабря 2020 года). Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 36 202 человека (+823 за выходные).

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