Москва, , 12:16 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в начале 2021 года разработает предложения о дополнительных мерах поддержки авиапредприятий, об этом сообщается на сайте ведомств.

«В начале 2021 года Росавиацией будут разработаны предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий воздушного транспорта», — заявил замглавы ведомства Дмитрий Ядров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Федеральное агентство по туризму России рассматривает планы по расширению перечня пилотных приоритетных туристских маршрутов, предполагающих выделение субсидий на господдержку туроператоров.

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