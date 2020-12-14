Чита, , 12:03 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина, выразившего возмущение ростом цен на хлеб, масло, макароны, муку и сахар по всей стране, прокомментировал заместитель председателя правительства Забайкалья Александр Бардалеев, заявив об отсутствии в регионе данной проблемы.

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»Мы точно можем сказать, что на эти группы товаров цены уже долгое время держатся на одном уровне. Еженедельно министерство экономики докладывает о том, какие продукты подорожали, а какие стоят дешевле. В Забайкалье незначительный рост цен произошел на овсяную крупу, воду и черный чай. Подорожание от 2 до 7%. Общая картина благополучная, никакого скачка в цене нет», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 декабря российский президент Владимир Путин, проводя совещание по экономическим вопросам, возмутился подорожанием основных продуктов питания. По его словам, предпринята попытка подогнать внутренние цены под мировые.

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Позднее «Известия» со ссылкой на неназванные источники сообщили, что российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Ограничение будет действовать три первых месяца 2021 года.

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