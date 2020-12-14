Москва, , 12:17 — REGNUM Во время торгов индекс Мосбиржи в первый раз в истории поднялся выше 3300 пунктов. Об этом 14 декабря свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом на пике, который наблюдался в 10:40 мск, индекс Мосбиржи составлял 3312 пунктов, а по данным на 11:54 немного снизился и составляет 3302 пункта.

При этом индекс РТС по состоянию на 11:54 мск составлял 1424,91 пункта.

Отметим, в настоящее время стоимость фьючерса нефти марки Brent на февраль 2021 года на бирже ICE в Лондоне растет на 1,3% — до $50,62 за баррель.