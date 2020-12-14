Москва, , 11:51 — REGNUM Цены на продовольственные товары в России растут из-за высоких ставок по кредитам для аграрного сектора. Об этом 14 декабря сообщил бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале.

Олег Дерипаска Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам бизнесмена, если посмотреть на последние 10−15 лет, аграрный сектор получал кредиты не меньше чем под 12% годовых.

«Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — отметил Дерипаска, назвав такие проценты «ростовщическими».

При этом он указал, что считает ещё одной проблемой современной России то, что «четверть населения страны переехало в так называемую «Большую Москву», плюс, наверное, 95% самого активного населения».

«Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке», — указал бизнесмен и призвал поменять подход в данном вопросе, добавив, что если российскому аграрному сектору давать деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, никакого роста цен не будет.

Также, по мнению Дерипаски, необходимо провести серьезные вложения в инфраструктуру, в логистику и хранение, чтобы убрать потери и повысить эффективность переработки.

«И тогда предложение будет значительно превышать спрос, особенно в «зажиточных» регионах, и не будет никаких проблем с ценами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам возмутился подорожанием основных продуктов питания. Это попытка подогнать внутренние цены под мировые, заявил он.