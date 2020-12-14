Москва, , 11:45 — REGNUM Правительство России продлило срок продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года, соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Так, эмбарго распространяется также на Великобританию в связи с выходом её из Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за пять лет (с 6 августа 2015 года) в России уничтожено 36,17 тыс. т продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

Напомним, что продовольственное эмбарго было введено уже пять лет назад — летом 2014 года. Это действительно была ответная мера на санкции со стороны США и стран Европейского союза, которые были введены из-за того, что Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война.

Под запрет попал импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели против России санкции. В частноcти, иностранные сыры были запрещены ко ввозу в Россию.

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