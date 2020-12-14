Москва, , 11:39 — REGNUM Не исключено, что в середине 2021 года даже без регуляторных шагов властей РФ цена на тот же сахар и подсолнечное масло может стабилизироваться, упасть и достигнуть прошлогоднего уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что в России готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

«В то же время не исключено, что в середине следующего года из-за конъюнктуры цен, из-за мировой конъюнктуры, могут повыситься цены на молочку, на гречку и на свинину. И что мы, опять будем собирать министров и снова ограничивать цены? То, что мы сейчас придумываем, это временный и очень опасный механизм. Предприниматели живут в своем стабильном бизнесе. Они инвестируют так, как это предлагает рынок. Любое вмешательство может привести к тому, что слабые предприятия могут уйти с рынка», — сказал Остапкович.

А это, как пояснил экономист, не лучшая ситуация для бизнеса в частности и для экономики в целом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович заявил, что ограничение цен на подсолнечное масло и сахар приемлемо как временная, тактическая мера, но нужно учитывать риски, с которыми сопряжена такая политика.

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