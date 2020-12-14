Москва, , 11:22 — REGNUM Ограничение цен на подсолнечное масло и сахар приемлемо как временная, тактическая мера, но нужно учитывать риски, с которыми сопряжена такая политика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что российские компании вместе с рядом ведомств готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

«Если мыслить об экономике стратегически, то есть на два-три-четыре года вперед, то для самой экономики, для сельского хозяйства это не самый лучший маневр с точки зрения регулирования конкретных цен. Но если мыслить тактически, то есть сегодняшним днем, то, наверное, это правильный маневр. Но лучше мыслить стратегически, — сказал Остапкович. — Потому что бизнес уже приготовил свой бизнес-план на следующий год. А поломка бизнес-планов чревата банкротствами и дефолтами. Предприниматели уже инвестировали в свои предприятия. И теперь оказывается, что они не могут повышать цену, хотя чисто по рентабельности это правильный маневр. И все страны живут с повышением цен на продукты питания. Все страны закладывают 2−3% инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

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