Москва, , 11:18 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года российские автодилеры реализовали новых машин B-сегмента (по европейской классификации легковые автомобили) на сумму 197,4 млрд рублей. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

По данным портала, с сентября по октябрь выручка с продажи машин В-сегмента в стране выросла с 23 млрд до 26,2 млрд рублей.

Самую большую выручку в сегменте дилерам принесли южнокорейские модели KIA Rio. За отчётный период российские автолюбители приобрели 68 725 экземпляров данных автомобилей на сумму 65 млрд рублей.

На втором месте по доходности в этом сегменте — седан Volkswagen Polo. Российским дилерам удалось реализовать 47 078 Polo на 42 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris (39 210 ед.; 37,2 млрд рублей).

На четвёртом и пятом местах списка разместились Skoda Rapid (26 853 ед.; 24,7 млрд рублей) и Renault Sandero (21 360 ед.; 15 млрд рублей).

Напомним, по итогам первых десяти месяцев общая выручка с реализации машин В-сегмента в России составила 171 млрд рублей.

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