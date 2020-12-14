Афины , , 11:03 — REGNUM Греция и арабские государства традиционно имеют очень тесные экономические отношения. При этом Греция предлагает значительные инвестиционные возможности в важнейших секторах экономики, заявил Йоргос Кормас, старший управляющий директор, глава Группы недвижимости в Piraeus Bank Group, выступая на Арабско-греческом экономическом форуме, сообщает AMNA.

Ряд греческих компаний планируют расширение в рамках арабского мира, в основном в Объединённых Арабских Эмиратах, уточнил Кормас.

«Взаимное отношение экономического доверия отражается в секторе недвижимости с явным предпочтением, проявляемым арабскими инвесторами в Греции даже в период экономического кризиса», — отметил Кормас, добавив, что греческий рынок недвижимости показал значительный рост в 2019 году и в первые два месяца 2020 года.

Он подчёркивает, что восстановление сектора не было временным явлением, греческий рынок недвижимости по-прежнему остаётся безопасным инвестиционным выбором.