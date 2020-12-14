Краснодар, , 10:40 — REGNUM Серьёзную нагрузку на коммунальную сферу Краснодара на новогодние каникулы прогнозируют власти города. Вопрос обсуждался на планерном совещании 14 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы привыкли к тому, что в прежние годы многие краснодарцы выезжали из города на отдых в период новогодних каникул. В этом году большинство жителей города будет отмечать новогодние праздники в домашних условиях. Это создаст достаточно серьезную нагрузку на всю коммунальную сферу», — сказал мэр Евгений Первышов.

Глава города подчеркнул, что с жителями нужно провести разъяснительную работу, «чтобы именно в новогодние праздники, с 31 декабря, они постарались не включать сразу все электроприборы. Если одновременно все включить, это может привести к перегрузке на электросетях и к аварийным ситуациям. Я очень не хочу, чтобы какой-то жилой дом или целый микрорайон у нас остался без электроснабжения».

Глава города поручил провести разъяснительную работу с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и обратиться к жителям с просьбой в новогодний период максимально снизить нагрузку на коммунальные сети.