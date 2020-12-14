Душанбе, , 10:37 — REGNUM На развитие топливно-энергетического комплекса и транспортных коммуникаций в Таджикистане планируется выделить 6 млрд сомони ($530 млн), сообщает 14 декабря издание «Авеста» со ссылкой на государственный бюджет 2021 года.

На развитие топливно-энергетического комплекса планируется выделить 3,8 млрд сомони ($336 млн), из которых более 2 млрд сомони ($177 млн) будет направлено на строительство Рогунской гидроэлектростанции. На развитие транспорта и коммуникаций направят 2,2 млрд сомони ($194 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, на долю международных грантов в Таджикистане приходится 4,2% от общего дохода бюджета. По итогам января—июля 2020 года сумма грантов в бюджете республики составила 515,5 млн сомони ($50 млн по курсу на 30 сентября)

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