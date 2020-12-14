Москва, , 10:41 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года больше всего подержанных машин было перепродано в Центральном федеральном округе. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период на вторичном рынке в Центральном ФО было продано 1 030 207 единиц автомобилей, что на 2% меньше, чем год назад.

На втором месте по объему перепродаж авто находится Приволжский федеральный округ — 856 501 единица. Здесь перепродажи машин выросли на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Сибирский федеральный округ (455 094 ед.; +1,4%).

На четвёртом и пятом местах списка соответственно оказались Южный федеральный округ (440 093 ед.) и Северо-Западный федеральный округ (395 053 ед).

Напомним, за первые десять месяцев текущего года в России объём перепроданных машин составил 3 928 841 единицу, в то время как в прошлом году перепродажи составляли 3 956 822 авто.

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