Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Несмотря на все усилия властей США, Россия продолжает достраивать газопровод «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом 14 декабря сообщает Bloomberg.

Уточняется, что годом ранее работы по завершению строительства СП-2 были остановлены по причине введения США санкций в отношении участвующих в строительстве газопровода компаний.

При этом в декабре текущего года американские власти хотят ввести новые ограничения в отношении проекта, так как, по мнению США, газопровод позволит России оказывать «слишком много влияния» на Европу, а также лишит американский сжиженный природный газ доли на данном рынке.

Отмечается, что, несмотря на всё это, российская баржа «Фортуна» снова начала укладку двух параллельных подводных участков СП-2 и проложит 2,6 км магистрали в территориальных водах ФРГ.

Также указывается, что в Берлине ищут способы защиты немецкого участка СП-2 от санкций США путем использования юридических механизмов.

«Германия должна подготовиться к «жесткой конфронтации», чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России», — сказал по этому поводу замглавы фракции Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Рольф Мютцених.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря к точке предполагаемого места достраивания газопровода СП-2 подошла российская трубоукладочная баржа «Фортуна».

Читайте развитие сюжета: В сети обсудили провал попытки США остановить строительство СП-2