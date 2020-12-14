Москва, , 10:33 — REGNUM Заявление министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о том, что Минсельхоз России несколько недель назад провёл работу с производителями сахара, после чего можно видеть, что цена снижается, вызвало бурю негодования со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»На прошлой неделе у нас в Нижнем Новгороде килограмм сахара стоил 48 рублей, на этой неделе 52 рублей. Где снижение?», — задаётся вопросом пользователь Nehuén P.

Многие комментаторы уверяют, что убедиться в том, что цены на сахар нисколько не снизились, а даже наоборот, повысились, можно просто сходив в магазин и посмотрев на цены своими глазами. Некоторые отмечают, что цены на другие товары также не пошли вниз.

«Не секрет, что те же макароны для внутреннего российского рынка изготавливаются из низкосортной муки и зерна, а твёрдые сорта уходят за бугор и в карман Минсельхоза, без которого этот финт просто не провести. Так, что все потуги президента — пустые. На лицо сговор монополистов», — считает пользователь Олег.

Ряд граждан пришёл к выводу, что цены в продуктовых магазинах соответствуют реальному уровню инфляции, а официальная статистика попросту не отражает действительности. Поэтому, уверены люди, ругать продукты питания за их высокую стоимость не имеет смысла.

«Весь сыр бор в том, что власть не хочет признавать инфляцию. То есть указали, а не определили что инфляция 3,8%. А потом удивление почему цены то выше при падении рубля на 20%. А то что производители подгоняют цены под мировые естественно. Это рынок регулирует», — поделился мнением Анатолий К.

Отдельные пользователи уверены, что руководству России необходимо определиться с экономической моделью в государстве. Люди указывают на то, что действия самих властей подстёгивают бизнес к тому, чтобы повышать цены на товары.

«Кто объяснит, какая у нас экономика? Рыночная, как об этом свистит господство или планово-государственная? Говорят одно, делают другое. Как обычно. Минсельхоз провел работу. А как это в стране с рыночной экономикой? Денег подкинул? Да нет. Государство продолжает вводить штрафы, увеличивать налоги. А потом хочет, чтобы бизнес цены не поднимал и не получал сатисфакцию с потребителя. Государство, имея далеко не слабых, хочет, чтобы эти далеко не слабые не трогали в ответ слабых», — пишет Юрий Н.

Напомним, 13 декабря министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил о том, что Минсельхоз России несколько недель назад провёл работу с производителями сахара, после чего можно видеть, что цена снижается.