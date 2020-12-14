Пекин, , 10:16 — REGNUM Пластиковая промышленность Китая увеличила прибыль за первые 10 месяцев года, сообщили 13 декабря в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Производители пластиковой продукции Китая заработали суммарно 93,77 млрд юаней прибыли (около $14,34 млрд) в период с января по октябрь текущего года, что на 18,8% выше в годовом исчислении.

Общая операционная выручка этих компаний за указанный период просела на 2,7% в годовом исчислении относительно 2019 года до примерно 1,5 трлн юаней. По данным министерства, производство пластиковых изделий в Китае достигло 60,76 млн тонн за первые 10 месяцев года, сократившись на 6,2% в годовом исчислении.

Несмотря на нисходящую тенденцию, объем производства в октябре вырос на 3,6% в годовом исчислении и составил около 6,87 млн тонн.