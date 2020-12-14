Москва, , 10:15 — REGNUM Дилеры южнокорейской компании Hyundai увеличили стоимость модели Sonata российской сборки на 20 — 70 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Об этом сообщается на сайте Hyundai.ru.

Автомобиль Hyundai Sonata EurovisionNim

Теперь стоимость базовой версии бизнес-седана равна 1 619 000 рублей, а топовой — 2 229 000 рублей. Кроме того, автомобиль прибавил в оснащении и лишился комплектации Elegance.

Теперь двухлитровый 150-сильный атмосферный мотор с шестискоростным «автоматом» доступен для комплектаций: Classic, Comfort, Style и Business. А силовой агрегат объёмом 2,5 л, мощностью 180 л. с. и автоматической трансмиссией на шесть скоростей будет только у модификаций: Comfort, Style, Business и Prestige.

Напомним, автокомпания Hyundai приступила к сборке седанов Sonata по полному циклу на калининградском заводе «Автотор» в начале октября нынешнего года.

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