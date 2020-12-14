Москва, , 10:12 — REGNUM Нефть немного подешевела 11 декабря на фоне частичной фиксации прибыли под занавес недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«При этом Brent осталась в районе психологической отметки $50 за баррель, которая послужила плацдармом для отскока в начале новой торговой недели.

В результате 14 декабря еще до начала европейской сессии котировки отыграли потери, тестируя локальное сопротивление в районе $50,55.

Символическая коррекция на рынке была вызвана стремлением зафиксировать прибыль, в том числе после отчета Baker Hughes, который отразил рост числа активных буровых установок на 12 единиц, до 258 штук.

Дальнейшее восстановление буровой активности предвещает увеличение объемов добычи на сланцевых месторождениях США в будущем, что служит сдерживающим рост фактором.

Более широкая картина рынка сигнализирует о сохранении благоприятного настрой игроков, которые делают ставки на вакцинацию. Под конец недели применение вакцины одобрили в США и Канаде, и теперь к запуску процесса готовятся в Германии и Евросоюзе.

На предстоящей неделе трейдеры продолжат мониторить новости, касающиеся вакцинации, хотя перспективы сохранения карантинных ограничений в ряде регионов будут сдерживать рост цен.

Также Brent будет традиционно реагировать на еженедельную отраслевую статистику от API и минэнерго США, тогда как 16 декабря состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в рамках которого участники оценят уровень исполнения сделки в ноябре», — пояснил эксперт.

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