Москва, , 10:05 — REGNUM После выходных, сегодня, 14 декабря, умиротворение на внутреннем валютном рынке будет поколеблено новостями о взломе серверов минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации этой страны, за которым якобы стоят поддерживаемые российским правительством хакеры, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Даже, если не последует комментариев со стороны американских властей в отношении написанного Washington Post и NYT, эта новость стать катализатором для более серьезной попытки прервать волну укрепления рубля на коррекционный откат, чем была на предыдущей неделе.

Курс доллара начнет день на 10 коп. выше и потенциально может взять курс к 74 руб. Для евро в силу роста EUR/USD на рынке Forex открытие может произойти на 25 коп. выше уровня закрытия 11 декабря с ориентиром в 89,50 руб.

Смягчить или пресечь эти попытки может лишь отсутствие активного обсуждения в СМИ мнения Washington Post и NYT о причастности «русских хакеров».

Потенциально это может служить поводом для ужесточения санкций, если вспомнить о предостережениях Вашингтона после «русского следа» во вмешательстве в предыдущие выборы, что так и не было подтверждено.

По словам источников Reuters, из-за атаки даже состоялось заседание Совета национальной безопасности США. Впрочем, эта тема может всплыть и позднее с учетом планирующейся пересменки в США. Сегодня коллегия выборщиков может официально утвердить президентом Джо Байдена, который вступит в должность не ранее 20 января.

А Дональд Трамп может наложить вето на проект оборонного бюджета, утвержденного Конгрессом, а сам законодательный орган США в ближайшие дни будет сфокусирован на разработке устраивающего обе партии и президента пакета новых стимулов. Будет не до обсуждения России.

В целом настроения на рынках остаются устойчиво-благоприятными и могут остаться таковыми как минимум до заседания ФРС 16 декабря. На выходных состоялся очередной перенос дедлайна по условиям «правил игры» между ЕС и Великобританией после Brexit на конец 2020 года.

Американский регулятор одобрил экстренное применение вакцины против COVID-19 от Pfizer-Biontech. Согласно планам компании, уже сегодня-завтра первые пациенты смогут пройти вакцинацию, которая к концу первого квартала 2021 года охватит 100 млн человек.

В скором времени одобрение может получить вакцина от компании Moderna. Подобные новости продолжают затмевать неблагополучную эпидемиологическую ситуацию и новость о введении с 16 декабря Германией жесткого карантина.

Позитивной остается и конъюнктура на нефтяном рынке, где цены марки Brent удержались выше $50 и в преддверии сегодняшнего ежемесячного доклада ОПЕК в 14:00 по мск стремятся повторить постковидный максимум немногим выше $51», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль за шесть недель подорожал к доллару на 10%