Москва, , 10:14 — REGNUM Менее 6 тыс. рублей потратят в среднем жители России на новогодний стол. В расчёт не принимались алкогольные напитки, говорится в исследовании федерального сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

Традиционно на новогоднем столе представлены нарезки из мяса и овощей, салаты «Оливье», «Мимоза» и «Селёдка под шубой», бутерброды и тарталетки с сыром или икрой, горячие блюда из мяса и рыбы, а также сладости, мандарины, газировка и компот. Аналитики сопоставили стоимость этих продуктов со средними максимальными зарплатами в российских регионах.

Праздничный стол обойдётся, исходя из средних цен, в 5729 рублей. Спиртное не учтено в расчёте. Для программистов и разработчиков это примерно 6% от зарплаты, которая в среднем по России составляет 97 тыс. рублей.

Врачам придётся потратить на новогоднюю еду около 6,5% от зарплаты (в среднем 86,44 тыс. рублей), а бухгалтеры потратят на угощение 17,2% от месячного заработка (33,3 тыс. рублей).

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