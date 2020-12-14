Москва, , 09:56 — REGNUM В настоящее время на фондовом рынке наблюдается ажиотаж, так как число открытых счетов на Московской бирже увеличилось в два раза, а потому начать инвестировать можно даже с тысячи рублей — эта сумма индивидуальна. Об этом 14 декабря сообщил агентству «Прайм» управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

По словам эксперта, при подборе суммы для начала работы на рынке инвестиций нужно, чтобы таковую не было страшно потерять, так как в данной сфере может быть и неограниченный доход, и риск потери. Потому инвестирующий должен вкладывать такую сумму, на которую он готов принять риск рынка акций.

«Лучше отдать предпочтение консервативным инструментам, к примеру, гособлигациям или готовым инвестиционным решениям с полной защитой капитала», — отметил Ревенко.

Также эксперт указал, что по мере того, как растет опыт инвестора, можно увеличивать сумму вложения в акции, однако, как подчеркнул эксперт, тут всё зависит от инвестиционного профиля и опыта.

В то же время, он указал, что, когда происходит самостоятельное инвестирование в акции, главный риск — это ожидание инвестора от данного действия, так как, как правило, в начале клиент ждёт повышенной доходности и совсем не ожидает возможных потерь.

При этом, как добавил Ревенко, в случае первого опыта инвестиций, акции не годятся для использующих заемных средства клиентов, так как таковым необходимо четким образом осознавать свой риск-профиль и ориентироваться в возможных потерях.