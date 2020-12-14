Копенгаген, , 09:42 — REGNUM В настоящее время российская национальная валюта является недооценённой и у неё есть потенциал к укреплению до 65−66 рублей за доллар США. Об этом 14 декабря директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Рубль и доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рубль недооценен. Следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Якобсен отметил, что вести торговлю парой доллар-рубль, так как в банке знают, когда нужно остановиться — «если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить».

«Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65−66 рублей», — подчеркнул директор по инвестициям Saxo Bank.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов заявил, что российский рубль за шесть недель подорожал к доллару на 10%.