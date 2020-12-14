Барнаул, , 09:39 — REGNUM «Доступная» ипотека сделала менее доступным жильё. Такое мнение высказал директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин на своей странице в Facebook. Высказывая своё предположение о том, что произойдёт с рынком недвижимости, если правительство России одобрит льготную ипотеку на вторичном рынке, он пояснил:

«Как показал опыт с льготной ипотекой на новостройки, это палка о двух концах. Могу сказать, что в результате действий данной программы, цены в новостройках сильно выросли — на 25−30%. И что получилось в итоге? «Доступная» ипотека сделала менее доступным жильё из-за роста цен на него. Но нельзя не отметить, что льготная ипотека принесла и свои плюсы.

Эта программа, во-первых, поддерживает строительную отрасль, и, во-вторых, достаточно большое количество бизнесов, которые интегрированы в стройку. Что касается субсидирования льготной ипотеки на вторичное жильё, то могу сказать, что если данная программа и будет принята, то безусловно, это приумножит количество сделок на рынке, но и цены на «вторичке» вырастут».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже признала, что льготная ипотека увеличивает цены на недвижимость.

«С одной стороны, сотни тысяч семей улучшают жилищные условия. С другой, строительная отрасль преодолевает негативные последствия пандемии. Но есть риски, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки», — заявила она.

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О том, что в первом полугодии 2021 года цены на жильё в России вырастут на 1,1%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя РФ.

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