Москва, , 09:35 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2020 года экспорт легковых машин из РФ составил 51,4 тыс. единиц, что на 45,6% меньше, чем год назад за аналогичный период. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По данным ФТС, в отчётный период на внешние рынки было продано машин на общую сумму 771,2 млн долларов.

В октябре нынешнего года из России было отправлено 6,1 тыс. машин. Здесь наблюдается рост по отношению к сентябрю на 25,9%. Таким образом, российские автопроизводители экспортировали автомобилей на сумму 89,1 млн долларов.

Что же касается экспорта грузовых машин, то с января по октябрь он снизился на 16,8%, до 9,4 тыс. единиц. Общая стоимость реализованных машин составляет 248 млн долларов.

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы РФ, с января по август текущего года экспорт легковых машин из страны составил 40,4 тыс. экземпляров, что на 45% меньше прошлогоднего уровня.

Читайте также: Импорт и экспорт автомобилей в Китае взлетели почти на 49%