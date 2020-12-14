Пермь, , 09:32 — REGNUM В Пермском крае в ноябре индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,72%, сообщает Пермьтстат.

Значительный рост цен отмечен на сахар-песок (на 9,35%), масло подсолнечное (на 8,54%), яйцо куриное (на 8,41%), икру отечественную лососевых рыб (на 5,57%), карамель (на 5,29%), маргарин (на 5,18%), рыбу мороженую неразделанную (на 4,30%).

Также подорожали мука пшеничная, хлеб из пшеничной муки высшего сорта, сухие завтраки, и сдобные булочные изделия — на 0,94−3,20%, макаронные изделия — на 1,18−3,13%, овсяные хлопья «Геркулес», крупы овсяная, перловая и гречневая-ядрица — на 1,37−2,99%. Выросла стоимость овощей — на 7,18%, исключение составила только свекла.

Напомним, в декабре на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин отчитал главу Минэкономразвития России Максима Решетникова за значительный рост цен на базовые продукты питания.